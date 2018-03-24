СМИ: обыск в лондонском офисе Cambridge Analytica продолжался семь часов

ЛОНДОН, 24 марта. / ТАСС /. Обыск в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica, который на основании выданного накануне вечером ордера производили следователи службы британского уполномоченного по вопросам информации, продолжался семь часов. Об этом в субботу информировало агентство Press Association.

По его сведениям, минивэн, в который были загружены собранные во время обыска материалы, отъехал от офиса компании на улице Нью Оксфорд-стрит в три часа ночи в субботу по британскому времени (06:00 мск). В это же время здание покинула и группа следователей.

Офицеры попали в столичную штаб-квартиру Cambridge Analytica в 20:00 (23:00 мск) в пятницу, менее чем через один час после того, как Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство службы уполномоченного о проведении процедуры обыска. Четыре дня назад регулирующая инстанция в области информационной политики, возглавляемая Элизабет Денэм, дала понять, что проверяет сведения о том, что Cambridge Analytica без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Изначальную информацию об этом распространила газета The New York Times . Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.