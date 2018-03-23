Аналитик: Блокчейн поможет защитить персональные данные в Интернете

Скандал с утечкой данных из социальной сети Facebook не утихает, а аналитики и различные специалисты по безопасности не устают рассуждать о том, как с этим бороться, попутно предлагая собственные методы решения проблемы. Так, на одной из пресс-конференций аналитик RBC Митч Стивес рассказал CNBC, что видит в блокчейне будущее по части персонализации и сохранности данных в Интернете.

«В будущем вам не нужно будет выкладывать свои фото и видео в какие-то социальные сети. Достаточно будет просто поделиться с кем-то фотографией, после чего можно будет отслеживать её путь и контролировать круг лиц, имеющих доступ к вашей информации», — прояснил свою позицию Стивес.

Сейчас технология блокчейн не настолько развита, но даже в наше время есть специальные защищённые сервисы и сайты знакомств, обеспечивающие гораздо более высокие стандарты безопасности, что не идёт ни в какое сравнение с Facebook и другими гигантами.

Стивес убеждён, что именно они — первый шаг к будущему, где информация будет прозрачной и общедоступной, но при этом кто-то посторонний не будет обладать полной властью над ней. Когда-нибудь такое время обязательно наступит, и данные уже никогда не будут распространяться подобно тому, как всё это происходит сейчас, в эпоху Интернета. И если уж Facebook или кто-то другой решит продать ваши данные кому-нибудь ещё, вы обязательно сможете об этом узнать и как минимум повлиять на сделку.

Ранее Facebook начал блокировать всю рекламу, связанную с ICO, криптовалютами и блокчейном, что в свете выступления Стивеса выглядит довольно иронично.

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