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Аналитик: Блокчейн поможет защитить персональные данные в Интернете
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Аналитик: Блокчейн поможет защитить персональные данные в Интернете 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Скандал с утечкой данных из социальной сети Facebook не утихает, а аналитики и различные специалисты по безопасности не устают рассуждать о том, как с этим бороться, попутно предлагая собственные методы решения проблемы. Так, на одной из пресс-конференций аналитик RBC Митч Стивес рассказал CNBC, что видит в блокчейне будущее по части персонализации и сохранности данных в Интернете.
«В будущем вам не нужно будет выкладывать свои фото и видео в какие-то социальные сети. Достаточно будет просто поделиться с кем-то фотографией, после чего можно будет отслеживать её путь и контролировать круг лиц, имеющих доступ к вашей информации», — прояснил свою позицию Стивес.
Сейчас технология блокчейн не настолько развита, но даже в наше время есть специальные защищённые сервисы и сайты знакомств, обеспечивающие гораздо более высокие стандарты безопасности, что не идёт ни в какое сравнение с Facebook и другими гигантами.
Стивес убеждён, что именно они — первый шаг к будущему, где информация будет прозрачной и общедоступной, но при этом кто-то посторонний не будет обладать полной властью над ней. Когда-нибудь такое время обязательно наступит, и данные уже никогда не будут распространяться подобно тому, как всё это происходит сейчас, в эпоху Интернета. И если уж Facebook или кто-то другой решит продать ваши данные кому-нибудь ещё, вы обязательно сможете об этом узнать и как минимум повлиять на сделку.
Ранее Facebook начал блокировать всю рекламу, связанную с ICO, криптовалютами и блокчейном, что в свете выступления Стивеса выглядит довольно иронично.
Для обсуждения криптовалют и железа с майнингом у нас есть целых два специализированных чата. Найдётся уголок и для любителей поболтать о высоких технологиях.
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