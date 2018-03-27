Собака-поводырь и слуховой аппарат: Apple показала новый набор эмодзи

Компания Apple предложила консорциуму Unicode ввести новый комплект эмодзи.

Всего было представлено 13 иконок, в частности с изображениями слухового аппарата, собаки-поводыря, человека на инвалидной коляске, протеза ноги, руки и другие.

@Vladyyka

По словам представителей американской компании, имеющийся в настоящий момент набор эмодзи не отражает опыт людей с инвалидностью.

Сотрудники Apple также подчеркнули, что первые 13 представленных экземпляров являются лишь отправной точкой для дальнейших нововведений. Учитывая варианты выбора тонов кожи, набор из 13 новых символов расширится до 45 штук.

Если инициативу поддержат, то словарь эмодзи пополнится новыми иконками уже в первой половине 2019 года.