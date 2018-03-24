Apple показала новые эмодзи для будущих версий iOS

Apple продолжает расширять коллекцию фирменных смайликов, на днях она презентовала 13 новых эмодзи для людей с ограниченными возможностями.

Американская компания Apple представила новые эмодзи, предназначенные для пользователей с ограниченными возможностями. Об этом пишет The Independent

Вскоре новые эмодзи внедрят в последующие версии мобильной площадки iOS. Свежие символы включают собаку-поводыря, слуховой аппарат, протезную руку и ногу, а также язык жестов. Компания отметила, что она хочет представлять интересы людей с ограниченными возможностями для обеспечения более открытого общения.

«Это не должно быть окончательным списком всех возможных проявлений инвалидности. Но это обеспечит начальную отправную точку для разнообразия общения в рамках вселенной эмодзи», — сказано в сообщении Apple.

То есть вышеупомянутая коллекция далее пополнится новыми символами. Компания обновила специальный раздел «Доступность» на своем сайте, где сообщается о том, как продукты Apple смогли улучшили жизнь инвалидов.