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Apple показала новые эмодзи для будущих версий iOS
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Apple показала новые эмодзи для будущих версий iOS 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Apple продолжает расширять коллекцию фирменных смайликов, на днях она презентовала 13 новых эмодзи для людей с ограниченными возможностями.
Американская компания Apple представила новые эмодзи, предназначенные для пользователей с ограниченными возможностями. Об этом пишет The Independent.
Вскоре новые эмодзи внедрят в последующие версии мобильной площадки iOS. Свежие символы включают собаку-поводыря, слуховой аппарат, протезную руку и ногу, а также язык жестов. Компания отметила, что она хочет представлять интересы людей с ограниченными возможностями для обеспечения более открытого общения.
«Это не должно быть окончательным списком всех возможных проявлений инвалидности. Но это обеспечит начальную отправную точку для разнообразия общения в рамках вселенной эмодзи», — сказано в сообщении Apple.
То есть вышеупомянутая коллекция далее пополнится новыми символами. Компания обновила специальный раздел «Доступность» на своем сайте, где сообщается о том, как продукты Apple смогли улучшили жизнь инвалидов.
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