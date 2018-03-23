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Apple добавит новые эмодзи в iOS 11
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Apple добавит новые эмодзи в iOS 11 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple добавит новые эмодзи в iOS 11Сегодня Apple предложила новую порцию эмодзи в Консорциум Unicode. Эту компанию не остановить.
Предлагаемые эмотиконы включают в себя собаку-поводыря, слуховой аппарат, протезные конечности, а также людей, использующих трости и различные типы инвалидных колясок.
Как отмечает Emojipedia, сейчас нет эмодзи, сосредоточенных на людях с ограниченными возможностями. И Apple решила исправить это недоразумение.
Сейчас компания сотрудничает с Американским советом слепых, Фондом церебрального паралича и Национальной ассоциацией глухих. И это лишь первая порция новых эмодзи, завязанных на инвалидах.
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