Apple добавит новые эмодзи в iOS 11

Apple добавит новые эмодзи в iOS 11Сегодня Apple предложила новую порцию эмодзи в Консорциум Unicode. Эту компанию не остановить.

Предлагаемые эмотиконы включают в себя собаку-поводыря, слуховой аппарат, протезные конечности, а также людей, использующих трости и различные типы инвалидных колясок.

Как отмечает Emojipedia, сейчас нет эмодзи, сосредоточенных на людях с ограниченными возможностями. И Apple решила исправить это недоразумение.

Сейчас компания сотрудничает с Американским советом слепых, Фондом церебрального паралича и Национальной ассоциацией глухих. И это лишь первая порция новых эмодзи, завязанных на инвалидах.