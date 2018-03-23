СБУ накрыла в Киеве офис «хакеров ФСБ»

«Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров. Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения», — сообщается на сайте СБУ.

Для сокрытия идентификации атак хакеры использовали сервисы анонимизации сообщений, отмечает пресс-служба. «Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые „бот-фермы“ для проведения специальных информационных операций против нашей страны», — говорится в сообщении.

Во время обысков в офисе и по месту жительства подозреваемых силовики обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тыс. карточек мобильных операторов разных стран, якобы задействованных в хакерских атаках.

СБУ также заявила о продолжении расследования в рамках уголовного дела, открытого по ст. 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

В феврале сотрудники украинской киберполиции задержали в Киеве хакера, разыскиваемого полицейскими 30 стран по подозрению в организации крупной хакерской сети Avalanche.