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СБУ накрыла в Киеве офис «хакеров ФСБ»
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СБУ накрыла в Киеве офис «хакеров ФСБ» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в столице страны офиса хакеров, якобы подконтрольных ФСБ.
«Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров. Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения», — сообщается на сайте СБУ.
Для сокрытия идентификации атак хакеры использовали сервисы анонимизации сообщений, отмечает пресс-служба. «Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые „бот-фермы“ для проведения специальных информационных операций против нашей страны», — говорится в сообщении.
Во время обысков в офисе и по месту жительства подозреваемых силовики обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тыс. карточек мобильных операторов разных стран, якобы задействованных в хакерских атаках.
СБУ также заявила о продолжении расследования в рамках уголовного дела, открытого по ст. 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).
В феврале сотрудники украинской киберполиции задержали в Киеве хакера, разыскиваемого полицейскими 30 стран по подозрению в организации крупной хакерской сети Avalanche.
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