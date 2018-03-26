Роскомнадзор предложил блокировать подсети Amazon из-за интернет-рации Zello

Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по блокировке голосового мессенджера Zello. В частности, в нескольких Telegram-каналах появились копии письма Роскомнадзора, содержащего список из 36 подсетей, подлежащих блокировке. Получение писем подтвердили сотрудники четырех операторов связи в беседе с журналистами издания "Ведомости"

Как следует из письма, блокировка Zello в России является экспериментом, и для эффективной деградации сервиса необходимо также заблокировать ряд подсетей, использующихся интернет-рацией. В частности, операторы связи получили список из 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. В общей сложности, подсети содержат порядка 15 млн IP-адресов, из них 13,5 млн принадлежат Amazon.

По словам специалистов, хотя к Amazon относится лишь часть адресов, на них приходится существенная доля в двух крупных регионах США , в которых находятся дата-центры компании. Блокировка подсетей может нарушить работу множества сервисов, никак не связанных с Zello.

Zello — интернет-рация, позволяющая мгновенно отправить сообщение, не набирая текста и не отвлекаясь на чтение. В апреле 2017 года сервис был заблокирован Роскомнадзором за отказ предоставить в срок сведения, необходимые для включения в реестр организаторов распространения информации.