Ещё
Маска взяли на слабо и заставили удалить страницу Space X в Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маска взяли на слабо и заставили удалить страницу Space X в Facebook 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Глава Tesla и Space X Илон Маск распорядился удалить официальные страницы компаний на Facebook. Это произошло после того, как юзеры Twitter устроили массовый бойкот социальной сети из-за утечек персональных данных пользователей.
Один из пользователей платформы микроблогов обратился лично к Маску: «Удалишь страницу Space X на Facebook, если ты мужик?»
Миллионер сообщил, что не знал о ее существовании, но пообещал выполнить просьбу.
Позднее к Маску обратились по поводу страницы Tesla: «Эту тоже нужно удалить, верно?» На это Маск также ответил согласием.
Позднее юзеры призвали его также удалить аккаунты Tesla и Space X в Instagram, однако Маск предпочел не реагировать на эти просьбы.
19 марта стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook. Выяснилось, что аффилированная с соцсетью компания Cambridge Analytica продавала огромные массивы данных различным политическим организациям, в том числе президентскому штабу Дональда Трампа. Данные были собраны с помощью приложения для опросов под названием thisisyourdigitallife.
21 марта Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что допустил ошибки при сотрудничестве с непроверенными компаниями, и констатировал, что доверие пользователей к соцсети было подорвано. Он выразил готовность дать показания в Конгрессе США по этому вопросу.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США221
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России84
Суд определил судьбу Савченко312
Россияне устроили давку в «Магните»249
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ697
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение