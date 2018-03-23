Apple показала возможности Face ID и Apple Pay в новом видео

Apple продолжает выпускать новую серию рекламных роликов, которые в отличие от привычных нам видео по телевидению действительно интересно смотреть. На этот раз компания продемонстрировала возможности сразу двух функций iPhone X — Face ID и Apple Pay.

В рекламном ролике Fly Market владелец iPhone X приходит на городской рынок, и как только он видит интересную вещь, сразу же облачается в нее, посмотрев на iPhone. Таким образом Apple показывает, как быстро можно оплачивать покупки в любом месте при помощи технологии распознавания лиц и Apple Pay.

На данный момент Face ID является уникальной технологией, которой пока нет аналогов у других производителей смартфонов. Даже Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X.