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Посетители Центра социального обслуживание «Щербинский» окончили «Серебряный университет»
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Посетители Центра социального обслуживание «Щербинский» окончили «Серебряный университет» 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Посетители Центра социального обслуживания «Щербинский» окончили «Серебряный университет» для старшего поколения. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Выпускники изучили иностранные языки, этикет, познакомились с историей столицы и узнали много нового о театре. Пожилые люди из Щербинки научились пользоваться мобильными устройствами и социальными сетями.
Всем выпускникам «Серебряного университета» вручили свидетельства о прохождении программ.
Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, курсы запустили 1 ноября 2017 года.
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