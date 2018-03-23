Посетители Центра социального обслуживание «Щербинский» окончили «Серебряный университет»

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Посетители Центра социального обслуживания «Щербинский» окончили «Серебряный университет» для старшего поколения. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.

Выпускники изучили иностранные языки, этикет, познакомились с историей столицы и узнали много нового о театре. Пожилые люди из Щербинки научились пользоваться мобильными устройствами и социальными сетями.

Всем выпускникам «Серебряного университета» вручили свидетельства о прохождении программ.

Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, курсы запустили 1 ноября 2017 года.