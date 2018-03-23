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Компания Leap Motion показала носимые устройства в дополненной реальности
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Компания Leap Motion показала носимые устройства в дополненной реальности 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Креативный директор и вице-президент по дизайну компании Leap Motion Кейчи Мацуда на своей странице в Twitter показал работу системы дополненной реальности (AR), которая позволяет заменить носимые электронные устройства.
AR-приложение транслирует на специальные очки изображение с виртуальными носимыми устройствами. Так, рядом с рукой пользователя отображается виртуальная панель с кнопками, на которые можно нажать в дополненной реальности. Панель также можно вытягивать из ладони.
Introducing Virtual Wearables pic.twitter.com/LPvknKBlnO— Keiichi Matsuda (@keiichiban) 22 марта 2018 г.
Приложение дополненной реальности работает на специальных очках Meta 2, к которым подключен датчик, который следит за положением рук пользователя, отмечает N+1. Чтобы воспользоваться приложением, пользователю необходимо подключить очки к компьютеру, который будет производить вычисления.
Летом прошлого года компания Leap Motion привлекла $50 млн на развитие технологий виртуальной реальности и развитие бизнеса в Азии. Раунд инвестиций возглавил фонд JPMorgan Asset Management.
Компания Leap Motion была основана в 2010 году. Проект разрабатывает программное и аппаратное обеспечение, которое позволяет управлять предметами в виртуальной реальности при помощи датчиков для отслеживания движений пальцев рук. Основатели компании заявляли, что хотят устранить барьеры между людьми и технологиями.
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