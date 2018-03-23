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Аналитики рассказали о подготовке Apple к выпуску складного смартфона
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Аналитики рассказали о подготовке Apple к выпуску складного смартфона 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Специалисты Bank of America Merrill Lynch сообщили, что Apple готовит радикальный редизайн смартфонов iPhone к 2020 году. Как передает CNBC, аналитики Bank of America Merrill Lynch подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям компании Apple. Уточняется, что такое заявление специалистов связано с радикальным редизайном смартфонов компании, который Apple запланировала провести до 2020 года. По данным аналитиков, в настоящее время Apple работает с поставщиками над складным смартфоном, который, вероятно, сможет функционировать как планшет. При этом отмечается, что в текущем году облик iPhone останется в целом прежним, хотя экран будет построен уже на органических светодиодах. Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что к концу 2018 года компания Apple планирует выпустить три новых смартфона, в том числе телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда.
ИД «Собеседник»: последние новости
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