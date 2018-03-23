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Ваше личное фото разошлось по фейсбуку? Блокчейн вам в помощь
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Ваше личное фото разошлось по фейсбуку? Блокчейн вам в помощь 

BitCryptoNews 48 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Блокчейн может стать удобным решением для пользователей Facebook, оказавшихся жертвами злоупотреблений социальной сети с персональными данными и личным контентом, уверены в RBC Capital Markets. Общаясь с журналистами, аналитик компании Митч Стивс отметил, что блокчейн остается единственной долговременной технологией, с помощью которой можно обеспечить сохранность онлайн-данных. «В будущем никому больше не придется делиться своими фотографиями с Фейсбуком. Пользователи смогут выбирать адресатов, которым будет предназначаться их личная информация». — считает эксперт. Пока блокчейн-технологии не стали достоянием крупнейших социальных сетей, они продолжают развиваться в альтернативных сервисах, от систем управления данными до онлайн-сообществ, например, таких как Steemit. По словам Стивса, до тех пор пока блокчейн будет сохранять принцип прозрачности, фейсбук-пользователи будут оставаться в заложниках социальной сети, работающей совсем по другим правилам.
Иван Маличенко в своей колонке рассуждает, как изменится мир, если популярные соцсети создадут свои криптовалюты.
фото: Dreamstime
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