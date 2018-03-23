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Group-IB сообщила об активизации в Telegram мошенников, использующих GetContact
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Group-IB сообщила об активизации в Telegram мошенников, использующих GetContact 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания из сферы расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB сообщила об активизации в мессенджере Telegram мошенников, которые, вероятно, используют скандально известное приложение для смартфонов GetContact, чтобы узнать имя жертвы. Об этом Group-IB сообщила в своем официальным Telegram-канале.
"Пользователи Telegram столкнулись с новой волной мошенничества. С неизвестного номера приходит сообщение от специалиста по «вскрытию мессенджеров» на заказ. Однако взломщик оказался совестливым: он признается в симпатиях к жертве и уверяет, что готов за вознаграждение назвать имя заказчика", — отмечают эксперты Group-IB.
С целью продолжить общение с потенциальной жертвой злоумышленник также оставляет свой контактный телефон.
По данным Group-IB, сама схема мошенничества не нова: раньше такие письма присылали «киллеры» и «операторы», которым заказали DDoS-атаку на сайт компании. «В новом варианте сохранились все формулировки, однако, как считают эксперты, используется скандально известное приложение GetContact, которое собирает и распространяет контакты ваших родных, друзей и коллег по бизнесу. Именно поэтому все обращения именные и адресованы людям известным и обеспеченным», — уточняют в Group-IB.
Эксперты Group-IB рекомендует не платить за «информацию о заказчике», поскольку никакого заказа не существует — это афера. «В случае, если вы уже связались со взломщиком, не открывайте ссылки и письма, которые вам могут прислать», — отмечают в компании.
Также в Group-IB советуют быть особенно внимательными при работе в интернете, поскольку мошенники следят за потенциальными жертвами. Специалисты также не рекомендуют устанавливать приложение GetContact.
Мобильное приложение GetContact позиционируется разработчиками как инструмент блокировки ненужных и маркетинговых звонков. Согласно информации на Google Play, авторы обещают выдавать всю информацию и фото звонящего, даже если его телефона нет к адресной книге абонента.
В конце февраля Роскомнадзор приступил к проверке работы мобильного приложения GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке. В случае выявления нарушений ведомство может принять меры в отношении мобильного приложения, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории России.
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