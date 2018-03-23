Group-IB сообщила об активизации в Telegram мошенников, использующих GetContact

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Компания из сферы расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB сообщила об активизации в мессенджере Telegram мошенников, которые, вероятно, используют скандально известное приложение для смартфонов GetContact, чтобы узнать имя жертвы. Об этом Group-IB сообщила в своем официальным Telegram-канале.

"Пользователи Telegram столкнулись с новой волной мошенничества. С неизвестного номера приходит сообщение от специалиста по «вскрытию мессенджеров» на заказ. Однако взломщик оказался совестливым: он признается в симпатиях к жертве и уверяет, что готов за вознаграждение назвать имя заказчика", — отмечают эксперты Group-IB.

С целью продолжить общение с потенциальной жертвой злоумышленник также оставляет свой контактный телефон.

По данным Group-IB, сама схема мошенничества не нова: раньше такие письма присылали «киллеры» и «операторы», которым заказали DDoS-атаку на сайт компании. «В новом варианте сохранились все формулировки, однако, как считают эксперты, используется скандально известное приложение GetContact, которое собирает и распространяет контакты ваших родных, друзей и коллег по бизнесу. Именно поэтому все обращения именные и адресованы людям известным и обеспеченным», — уточняют в Group-IB.

Эксперты Group-IB рекомендует не платить за «информацию о заказчике», поскольку никакого заказа не существует — это афера. «В случае, если вы уже связались со взломщиком, не открывайте ссылки и письма, которые вам могут прислать», — отмечают в компании.

Также в Group-IB советуют быть особенно внимательными при работе в интернете, поскольку мошенники следят за потенциальными жертвами. Специалисты также не рекомендуют устанавливать приложение GetContact.

Мобильное приложение GetContact позиционируется разработчиками как инструмент блокировки ненужных и маркетинговых звонков. Согласно информации на Google Play, авторы обещают выдавать всю информацию и фото звонящего, даже если его телефона нет к адресной книге абонента.