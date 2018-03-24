На Youtube обнаружен новый опасный вирус

Пользователей Youtube предупредили об опасном вирусе

Новый вирус-троян угрожает пользователям Youtube, сообщила компания «Доктор Вэб».

Программа Trojan.PWS.Stealer.23012. распространяется через видео с описанием «читов» и способна похитить с персонального компьютера файлы Cookies браузеров Vivaldi, Chrome, Яндекс. Браузер, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch, сохраненные логины и пароли из браузеров и снимки экрана.

Вирус также копирует с рабочего стола Windows файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".

В ссылках под видео с мошенническими «читами» публикуется ссылка, пройдя по которой пользователь скачивает самораспаковывающийся RAR-архив с вирусом.