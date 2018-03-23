Мобильный интернет в ноутбуках: как всегда оставаться на связи

Интернет стал важной частью нашей повседневной жизни: большинство задач решается «на ходу», а не за столом в офисе. Современные устройства должны быть мобильны и не зависеть от проводов. Так появились ноутбуки со встроенным WWAN-модулем. Они позволяют с легкостью организовать рабочее место в любой обстановке и везде иметь доступ к сети.

Интернет объединил в себе все необходимые для работы функции: отчетность, доступ к базам данных, общение и т.д. Все больше людей отказываются от телефонных разговоров в пользу мессенджеров и приложений, обеспечивающих голосовую связь по сети.

По данным компании HP, офисные сотрудники тратят до 40% рабочего времени на обсуждение текущих задач в интернете. А сколько часов уходит на веб-серфинг и поиск информации в сети? Точно не меньше. Подключение к интернету нужно всегда: в командировке или во время отпуска, в другом городе или стране. Везде хочется иметь возможность связаться с коллегами, открыть веб-приложение или проверить почту.

3G и 4G внутри ноутбука Изначально ноутбуки подключали к интернету через сетевой кабель. Однако проводное соединение не обеспечивает ту мобильность, которая необходима современному пользователю. Следующим этапам на пути к мобильности стали «карманные» USB-модемы, которые можно носить с собой. Но маленький гаджет занимает USB-порт и не всегда гарантирует высокую скорость интернета. Современные ноутбуки должны иметь встроенный 3G/4G-модем. В чем его преимущество?

Надежность

По сравнению с внешними модемами внутренний приемник имеет более высокий уровень приема-передачи сигнала, что гарантирует высокую скорость обмена данными в современных сетях. Такое преимущество встроенного приемника обеспечивает антенна большей площади. Достаточно сравнить размеры модемов — USB-гаджет может быть оснащен максимум 5 сантиметровой антенной, а у встроенного модуля WWAN-антенна сравнима с длиной крышки ноутбука.

Справедливо говоря, в зоне с хорошим покрытием вы не заметите сильной разницы между использованием внутреннего или внешнего модема. Но что насчет тех случаев, когда на телефоне далеко не 5 из 5 делений? В области неуверенного приема интернет начнет тормозить, а малейшие помехи и вовсе грозят оборвать сигнал. Встроенная в ноутбук антенна позволит получить максимально качественную и надежную связь даже в зоне пограничного приема.

Безопасность Подключение к интернету с помощью внутреннего модема намного безопасней, чем Wi-Fi. WWAN использует мобильные сети, которые применяют лицензированный спектр частот, обеспечивают шифрование данных и безопасный веб-серфинг. Сотовые провайдеры могут гарантировать надежность WWAN-соединения, в отличие от общедоступных Wi-Fi-спотов, за безопасность которых никто не отвечает.

При работе с Wi-Fi, ноутбук становится уязвимым. Всевозможные вирусы, потеря данных и хакерские атаки при использовании Wi-Fi гораздо более вероятны, чем при подключении с помощью WWAN. Кроме того, радиус действия мобильных сетей значительно больше, чем Wi-Fi, а зоны покрытия сотовых операторов увеличиваются с каждым годом.

Скорость

LTE-соединение — самый быстрый способ подключить ноутбук к интернету без проводов, если рядом нет надежного Wi-Fi-спота. Стандарт 4G LTE оптимизирован для просмотра веб-контента и отличается минимальной задержкой сигнала на уровне 30-50 мс. Сегодня встроенный LTE-модем может обеспечить практически мгновенный доступ к интернету: с таким соединением можно проводить видеоконференции, открывать онлайн-приложения и быстро загружать тяжелые файлы.

Мобильность Удобство использования — пожалуй, самое очевидное преимущество встроенного приемника. Такая особенность ноутбука сокращает время подключения к сети и позволяет носить с собой меньше гаджетов — современному пользователю не нужны USB-модем или смартфон для выхода в интернет. Кроме того, внутренний модем точно не потеряется, как это может случиться с маленьким USB-свистком.

Подключая интернет с помощью смартфона, необходимо либо всегда находиться в зоне действия беспроводной сети, либо использовать кабель для соединения ноутбука и телефона. Большую роль в концепции PC 2.0 играет мобильность — встроенный LTE-модем позволяет свободно перемещать устройства и избавиться от лишних проводов.

Доступность

Сотовая связь доступна и экономична. Мобильный интернет обладает низкой стоимостью, а провайдеры предлагают множество тарифов на любой вкус и кошелек. Докупить пару Гбайт или сразу оплатить безлимитный доступ к сети — все решает пользователь. При этом вы платите только за тот трафик, который используете, получаете поддержку оператора и гарантию качества соединения.

3G и 4G: в чем разница?

Сети 3G и 4G уже зарекомендовали себя как самый удобный способ беспроводной передачи данных на мобильных устройствах. Но что скрывается за этими маркировками? 3G и 4G — третье и четвёртое поколение сотовой связи. Основная разница между этими технологиями, которую заметит пользователь — скорость передачи данных. 4G обеспечивает беспроводное соединение со скоростью до 100 Мбит/с, а 3G — 21 Мбит/с. Скорость мобильного интернета:

3G — до 21 Мбит/с 4G — до 100 Мбит/с 4G LTE — до 150 Мбит/с Стандарт 4G LTE делает возможным высокоскоростной доступ к интернету — его пропускная способность увеличена за счёт использования специального радиоинтерфейса вместе с улучшенным ядром сети. Таким образом, LTE-модем обладает максимальной скоростью соединения 150 Мбит/с.

Последний стандарт сотовой связи — LTE Advanced — представляет собой улучшенную версию LTE и разгоняет мобильный интернет до 300 Мбит/с. Такие сети активно применяются по всему миру и уже появились в некоторых городах России

Доступ к сети в любом регионе

В разных регионах используются свои стандарты мобильной связи: протоколы и полосы пропускания частот часто зависят от местного оператора. Например, если ноутбук разработан для американского или японского рынка, велика вероятность, что он не обеспечит качественную связь в России или Европе. Надежней всего покупать портативный компьютер с внутренним модемом в том регионе, в котором вы собираетесь работать большую часть времени. Компания НР использует в своих продуктах приемники, которые поддерживает до 12 LTE-диапазонов мобильных частот: большой охват в сочетании с постоянной поддержкой оператора гарантирует высокий уровень сигнала везде, где бы вы ни находились. Все ноутбуки HP серии ProBook 600 и выше уже оснащены встроенными антеннами для приема и передачи сигнала. Чтобы подключить такое устройство к интернету, достаточно установить в ноутбук WWAN-модем.

Например, в моделях серии EliteBook 800 G4 может быть WWAN-модуль HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE с чипсетом Qualcomm MDM 9625, который обеспечит передачу данных со скоростью до 150 Мбит/с (CAT 4). Ноутбуки младшей серии ProBook 400 тоже не останутся оффлайн — установить антенну и WWAN можно сразу при заказе такого устройства.

Кроме того, WWAN-модуль можно дополнить GPS-приемником, который обеспечит работу сервисов на основе местоположения и поможет отследить устройство с помощью системы «Анти-Вор».

Если вы уверены в безопасности хотспота, современный портативный компьютер, оснащенный новейшим Wi-Fi-приемником, обеспечит максимально быструю и комфортную работу в интернете. Так, например, в бизнес-ноутбуках HP используются Wi-Fi-карты последнего поколения 802.11ac Wave 2. Радиус действия и пропускная способность беспроводных сетей постоянно растет. Новый стандарт Wi-Fi делает возможным подключение к интернету со скоростью до 867 Мбит/с — еще пять лет назад о такой быстрой беспроводной связи можно было только мечтать.

Приобретение ноутбука, оснащенного современными интернет-приемниками — шаг навстречу мобильности и комфорту. Надежность и скорость подключения позволяют всегда оставаться на связи, повысить продуктивность работы и идти в ногу со временем.

Индивидуальное предложение по ПК HP нового поколения можно получить по ссылке. Опрос: Нужен ли ноутбуку встроенный WWAN-модем? Да, такая технология пригодится везде. WWAN-модем нужен тем, кто не сидит на месте. Меня устраивают старые добрые USB, Wi-Fi и проводное соединение. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также про компьютеры нового поколения PC 2.0: Мультимониторные системы: почему выгодно использовать несколько экранов?

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