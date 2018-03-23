Сотовые операторы заявили о росте мобильной аудитории соцсетей в России

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Аудитория социальных сетей среди мобильных абонентов за 2017 год значительно выросла. Самыми популярными среди мобильных пользователей остаются Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает РБК со ссылкой на представителей операторов.

В декабре 2017 года на одного пользователя «Билайн» приходилось около 2,5 социальной сети, тогда как в начале года этот показатель составлял 2,3 сети, отмечается в исследовании «ВымпелКома». Среди абонентов компании лидирующие позиции по количеству пользователей занимают «ВКонтакте» и «Одноклассники». Тем не менее, количество пользователей данных соцсетей в декабре снизилось по сравнению с январем 2017 года на 0,6% и 2,4% соответственно.