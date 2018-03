Как устроен российский рынок торговли пользовательскими данными 

Фото: iStock

владелец крупной российской платформы по продаже автоматизированной рекламы

«Все почему-то любят говорить о слежке, которую ведут спецслужбы, хотя им, грубо говоря, надо найти сотню террористов среди 7 млрд людей, остальные им неинтересны. Зато они интересны другим организациям, которые хотят на них заработать».

В 2016 году Сбербанк протестировал использование внешних данных о пользователях, чтобы оценить заемщиков. К проекту привлекли сотовых операторов, Mail.Ru Group, компанию MFMS (оператор по рассылке СМС) и компанию „Дабл Дата“ (специализируется на сборе информации из соцсетей и с общедоступных сайтов). Вместе компании давали точную оценку реального дохода человека.

А осенью прошлого года компания Social Data Hub (занимается сбором данных из соцсетей) запустила сервис „Родительская опека“, который за 150 рублей в месяц предлагал родителям получать предупреждения, если ребенок начинал публиковать посты экстремистского содержания. В феврале 2018 года у сервиса было около 30 тысяч клиентов.

На прошлой неделе издания The Guardian и The New York Times рассказали о британской компании Cambridge Analytica, которая собрала информацию о 50 млн пользователей Facebook и помогла Дональду Трампу с политической рекламой. Из-за утечки и использования пользовательских данных сооснователь WhatsApp призвал всех удалить приложение. Однако из-за устройства рынка торговли информацией пользователей не делиться этой информацией практически невозможно, отмечает издание.