SecurityLab.ru теперь можно добавить в «Мои источники» в «Яндекс. Новостях» 

Читатели портала SecurityLab.ru теперь могут добавить сайт в «Мои источники» в «Яндекс. Новостях». Следите за последними событиями в сфере информационной безопасности на наших каналах в Telegram и на платформе Yandex Zen. Адреса каналов:
Telegram: https://t.me/SecLabNews
Yandex Zen: https://zen.yandex.ru/securitylab.ru Вы также можете следить за новостями на наших официальных страницах в соцсетях:
ВКонтакте: https://vk.com/public47494392
Facebook: https://www.facebook.com/seclabru/
Twitter: https://twitter.com/SecurityLabnews
Для пользователей Google Chrome доступна возможность подписаться на оповещения.