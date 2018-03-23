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Пользователи «Фейсбука» проверяют безопасность своих аккаунтов с помощью кодового слова
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Пользователи «Фейсбука» проверяют безопасность своих аккаунтов с помощью кодового слова 

Вести.Ru 52 минуты назад
После сообщений о том, что в «Фейсбуке» произошла крупная утечка персональных данных, многие пользователи соцсети подверглись панике. Среди них распространился слух, что по кодовому слову в посте можно проверить защищенность аккаунта. К сожалению, домысел оказался ложным, сообщает Gadgets Now.
Кто именно запустил странный слух, неизвестно, однако большинство пользователей уверены, что это сделал сам Марк Цукерберг.
По соцсети разлетелась информация, что проверить свой аккаунт на безопасность можно, если написать в посте или комментарии аббревиатуру BFF. Согласно слуху, если буквы станут зеленые, значит, волноваться не о чем и аккаунт в безопасности, а если они остались черными, значит вас, скорее всего, взломали, и необходимо срочно менять пароль.
Практически у всех, кто публиковал этот статус, буквы позеленели. Впрочем, это никак не связано с безопасностью аккаунта. BFF ("best friends forever" — «лучшие друзья навсегда») — это статус сервиса Facebook Delight, который автоматически выделяет фразы-триггеры вроде «поздравляю», «я люблю тебя» и другие.
Всего сервис распознает и выделяет цветом несколько десятков слов и аббревиатур на разных языках.
Забавно, что эту систему легко обойти, если букву «В» в аббревиаутуре BFF написать кириллицей. Таким образом можно разыгрывать доверчивых пользователей.
Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг, потерявший 6 миллиардов долларов из-за скандала с утечкой, будет держать ответ перед Конгрессом США по этому поводу.
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