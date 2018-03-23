Власти города Атланта пострадали от атаки вымогателя

Власти города Атланта в США стали жертвой кибератаки вымогателя. В опубликованной официальной учетной записью Twitter информации утверждается, что «в настоящее время наблюдаются перебои в работе различных клиентских приложений, в том числе тех, которые могут использоваться для оплаты счетов или доступа к судебной информации».

Также СМИ сообщают о том, что некий госслужащий поделился скриншотом, на котором видно требование вымогателя заплатить 6 800 долларов США за разблокировку каждого компьютера, либо же 51 000 долларов за ключи от всех затронутых систем.

Стало известно, что пострадало также приложение для расчета заработной платы.

«Наша команда совместно с Microsoft работает над устранением последствий этой кибератаки. Мы уверены, что наша команда профессионалов в области технологий сможет быстро восстановить работу приложений», — заявил представитель руководства города.

Пресс-служба ФБР также сделал заявление, что бюро связалось с властями города Атланта для прояснения ситуации.

Основываясь на скриншоте, эксперт в области безопасности заявил, что данный вид вымогателя похож на семейство Samsam, которое ответственно за атаки на больницы. На данный момент неизвестно, какую уязвимость использовали злоумышленники.