Google выпустила конкурента бюджетного iPad за день до презентации Apple

Google выпустила конкурента бюджетного iPad за день до презентации AppleПонимая, что завтра Apple проведет мероприятие, представленные в рамках которого продукты будут посвящены образовательной сфере, компания Google решила сыграть на опережение.

А в качестве козыря, который будет выступать против iPad, Google представила свой первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, модель Acer Chromebook Tab 10.

Дебют операционки состоялся еще в 2011 году. Из портативных устройств, работающих под управлением Chrome OS, компания успел представить парочку «хромбуков» и гибридник Lenovo K-12.

На рынок планшетов компания выходит впервые.

У Acer Chromebook Tab 10 установлен экран с классической для iPad диагональю 9.7 дюймов при разрешении 2048 х 1536 и плотности пикселей в 264 ppi. По умолчанию экран поддерживает работу со стилусом от компании Wacom, который идет в комплекте с планшетом и вставляется прямо в торец устройства.

Характеристики Acer Chromebook Tab 10:

Процессор: 6-ядерный (Coretex-A72 + Cortex A-53)

Память: 4 ГБ/ 32 ГБ + поддержка microSD

Подключение: USB Type-C Автономность: до 9 часов

5-мегапиксельная камера наверняка установлена исключительно для галочки.

Казалось бы, очередной ничем не примечательный продукт, но с тремя любопытными оговорками.

Во-первых, Google представила девайс накануне презентации Apple, которая, судя по слухам, так же покажет новый планшет.

Во-вторых, Acer Chromebook Tab 10 обойдется в $329, что соответствует стартовой цене на планшеты iPad.

Наконец, планшеты заточены на образовательную сферу и рассчитаны на студентов.

Совпадение ли или специфическая конкурентная игра мы узнаем в мае, после старта продаж новинки. Хотя уже заочно можно предположить, что это нишевый продукт на весьма специфичной операционке.