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Где следить за презентацией Apple 27 марта
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Где следить за презентацией Apple 27 марта 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Где следить за презентацией Apple 27 мартаСегодня, 27 марта, в 18:00 по московскому времени Apple проведет очередную презентацию. В день анонса презентации компания дала понять — речь пойдет об образовательной сфере.
Трансляции не будет
А через пару дней обновилось приложение Apple Event для приставки Apple TV и мы поняли, что прямой трансляции, к которой мы так привыкли, компания проводить не будет.
Все, что покажет Apple — лишь запись мероприятия из колледжа.
Тот самый колледж Лейн Тек Колледж Преп Хай Скул в Чикаго, штат Иллинойс. Сегодня в 18:00 здесь может быть жарко.
А будут ли новые продукты и гаджеты? Бюджетный iPad, обновленный iPhone SE — вот это все?
Следите с нами
Об этом вы сможете узнать сегодня вечером, проследив за мероприятием вместе с нами.
Приходите за полчаса до начала презентации. Мы будем вести прямое включение с места событий в режиме LIVE. Фотографии, видео и все, о чем расскажет Тим Кук и компания из первых уст.
До встречи. Мы стартуем в 17:30;)
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