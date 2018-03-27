Где следить за презентацией Apple 27 марта

Где следить за презентацией Apple 27 мартаСегодня, 27 марта, в 18:00 по московскому времени Apple проведет очередную презентацию. В день анонса презентации компания дала понять — речь пойдет об образовательной сфере.

Трансляции не будет

А через пару дней обновилось приложение Apple Event для приставки Apple TV и мы поняли, что прямой трансляции, к которой мы так привыкли, компания проводить не будет.

Все, что покажет Apple — лишь запись мероприятия из колледжа.

Тот самый колледж Лейн Тек Колледж Преп Хай Скул в Чикаго , штат Иллинойс. Сегодня в 18:00 здесь может быть жарко.

А будут ли новые продукты и гаджеты? Бюджетный iPad, обновленный iPhone SE — вот это все?

Следите с нами

Об этом вы сможете узнать сегодня вечером, проследив за мероприятием вместе с нами.

Приходите за полчаса до начала презентации. Мы будем вести прямое включение с места событий в режиме LIVE. Фотографии, видео и все, о чем расскажет Тим Кук и компания из первых уст.

До встречи. Мы стартуем в 17:30;)