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Apple представит бюджетные iPad для школьников
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Apple представит бюджетные iPad для школьников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Apple проведет презентацию дешевых iPad и программного обеспечения для образования 27 марта в Чикаго.
Компания Apple представит бюджетный iPad 27 марта в Чикаго. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний источник.
Отмечается, что девайс предназначен специально для школьников, студентов и учителей. Американская компания представит планшет для учебы, он будет выполнять все необходимые для нее команды.
Вместе с ним Apple презентует программное обеспечение для образования. Компания намерена вернуть себе лидерство в этом секторе. В настоящее время самые популярные бренды в данной сфере — это Microsoft и Google. Последний раз Appleпроводила мероприятие, посвященное образовательным новинкам, в 2012 году. Тогда было представлено ПО для создания электронных учебников для планшетов.
Стартовая цена iPad составит всего 259 долларов. Помимо планшета компания планирует представить недорогой MacBook и iPhone SE2.
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