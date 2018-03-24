Apple представит бюджетные iPad для школьников

Apple проведет презентацию дешевых iPad и программного обеспечения для образования 27 марта в Чикаго

Компания Apple представит бюджетный iPad 27 марта в Чикаго. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний источник.

Отмечается, что девайс предназначен специально для школьников, студентов и учителей. Американская компания представит планшет для учебы, он будет выполнять все необходимые для нее команды.

Вместе с ним Apple презентует программное обеспечение для образования. Компания намерена вернуть себе лидерство в этом секторе. В настоящее время самые популярные бренды в данной сфере — это Microsoft Google . Последний раз Appleпроводила мероприятие, посвященное образовательным новинкам, в 2012 году. Тогда было представлено ПО для создания электронных учебников для планшетов.

Стартовая цена iPad составит всего 259 долларов. Помимо планшета компания планирует представить недорогой MacBook и iPhone SE2.