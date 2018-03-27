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Apple представила самый доступный iPad
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Apple представила самый доступный iPad 

Ferra.ru 19 минут назад
Фото: Apple Insider
На специальном пресс-мероприятии, ориентированном на образовательный рынок, компания Apple представила свой самый доступный iPad. Это 9,7-дюймовая модель для школьников и студентов с поддержкой стилуса Apple Pencil.
Отметим, что поддержка Apple Pencil за пределами премиальной серии iPad Pro появилась первые. Планшет оснащается знакомым по прошлым версиям 9,7-дюймовым с Retina-дисплеем.
Он базируется на процессоре A10 Fusion, как у iPhone 7, оснащён фронтальной камерой FaceTime HD, 8-мегапиксельной основной камерой. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Опционально предлагается поддержка сотовых сетей LTE.
Новость дорабатывается.
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