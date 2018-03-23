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Apple покажет на следующей неделе самый дешёвый iPad
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Apple покажет на следующей неделе самый дешёвый iPad 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple покажет на следующей неделе самый дешёвый iPadНа следующей неделе мы с нетерпением ждём презентации Apple, посвящённой образованию. Кажется, появились интересные новости о предстоящих девайсах.
Bloomberg сообщает, что купертиновцы покажут новый дешёвый iPad в ходе мероприятия.
А вот дешевой версии MacBook Air ждать этой весной не стоит. Источники сообщают, что он все ещё находится в разработке.
По слухам, стоимость нового iPad может составить $259. Это примерно 15 000 рублей — самый дешёвый планшет Apple в линейке.
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