Apple покажет на следующей неделе самый дешёвый iPad

Apple покажет на следующей неделе самый дешёвый iPadНа следующей неделе мы с нетерпением ждём презентации Apple, посвящённой образованию. Кажется, появились интересные новости о предстоящих девайсах.

Bloomberg сообщает, что купертиновцы покажут новый дешёвый iPad в ходе мероприятия.

А вот дешевой версии MacBook Air ждать этой весной не стоит. Источники сообщают, что он все ещё находится в разработке.

По слухам, стоимость нового iPad может составить $259. Это примерно 15 000 рублей — самый дешёвый планшет Apple в линейке.