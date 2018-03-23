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Яндекс в шоке от падения цен на iPhone в России
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Яндекс в шоке от падения цен на iPhone в России 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Яндекс в шоке от падения цен на iPhone в РоссииСпециалисты сервиса Яндекс. Маркет проанализировали изменение спроса и стоимости гаджетов Apple.
Интерес к бренду возрастает в преддверии каждой презентации и праздников. Что к осенней презентации iPhone 8, 8 Plus, X, что к Новому Году.
iPhone 7 оказался популярен настолько же, насколько и флагманы компании. Средняя стоимость в марте 2018 года составляет 44 000 рублей за топовую модель и 41 500 рублей за модель с 128 ГБ памяти.
При этом «семерка» за год потеряла в цене около 8 000 рублей.
«Восьмерки» стоят примерно как «семерки». А флагманский X потерял в цене 30 000 рублей с момента старта продаж.
Ну и последнее. За год примерно на 10% снизилась стоимость Macbook Air с характеристиками: Intel Core i5 1800 MHz/13.3″/1440×900/8Gb/128Gb SSD. Теперь его средняя стоимость — 62 944 рублей.
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