HomeCenter — приложение, которое расширяет возможности HomeKit

Apple TV имеет массу довольно интересных возможностей, но не все знают, что этот девайс, являясь центром умного дома, еще имеет теперь и возможность управлять устройствами HomeKit. Вы резонно можете спросить, а зачем, когда есть удобный пульт в виде iPhone? Тем более самих HomeKit-устройств на сайте довольно мало.

Действительно, официальный сайт предлагает малый выбор, но энтузиасты уже расширили базу устройств и постоянно её пополняют. По второму вопросу ситуация такова, что инженеры Apple, работая с HomeKit с момента его появления в iOS 8, не успевают за потребностями рынка. Появление приложения HomeCenter на tvOS должно помочь справиться с нерасторопностью инженеров из Купертино

Прочь лирику, приступим к обзору данного приложения, в какой-то мере уникального в данном сегменте рынка. Более того, оно обладает эксклюзивными возможностями, не доступными на iOS (по причинам, описанным выше). Но о них — в конце данного обзора.

Боковое меню слева содержит список добавленных вами в «Дом» комнат. Однократное нажатие на комнату приведёт к отключению всего света в ней. Всё подтягивается из облака, ничего вручную добавлять не придется.

Правая часть отдана на откуп датчикам и устройствам. Выбор на текущий момент ограничен фантазией и кошельком. Выключение и диммирование света, просмотр показаний температуры, датчики влажности, дыма и движения, данные о розетках и потребляемой мощности.

Все действия в приложении понятны обычному пользователю Apple, знакомому со взаимодействием на сенсорных экранах iOS-устройств. Будь то короткое нажатие для включения/выключения света или розетки, либо длинное нажатие — открывается окно с изменением яркости (диммирование) и выбором цвета (для поддерживаемых типов ламп).

Для удобного быстрого доступа к часто используемым аксессуарам предусмотрен список избранного.

Немного о тех возможностях, которые возможно увидеть только в приложении HomeCenter: потребление тока, уровень ультрафиолета, датчик шума, давления и другие информативные устройства. Для разработчиков, желающих добавить подобные возможности в свои opensource-проекты, достаточно использовать уже готовую библиотеку.

Обладателям нескольких домов, добавленных в HomeKit, есть возможность выбирать их из списка. Таким образом, можно управлять домом вне его, выставить температуру или мониторить датчики.

Сама разработка родилась в недрах YouTube и сообщества, сформированного вокруг него. Планы у приложения и тематики HomeKit в глобальном сегменте есть на годы вперед, поэтому и развитие не стоит на месте. Дальнейшие планы по развитию таковы:

реализовать поддержку камер;

расширять список дополнительных сервисов;

добавить возможность кастомизации;

добавить поддержку iPhone и iPad

Приложение доступно в App Store для tvOS, загрузить его можно по ссылке ниже.

Название: HomeCenter for HomeKit Издатель/разработчик: Oleg CHELBAEV Цена: 999 руб. Встроенные покупки: Нет Совместимость: Для Apple TV Ссылка: Установить