Минтруд сообщил о регистрации в российском аналоге LinkedIn 13 тыс. человек за неделю

В социальной сети профессиональных контактов Skillsnet, которую [запустил] (https://rns.online/it-and-media/Rostrud-zapustil-v-Rossii-analog-LinkedIn-dlya-molodezhi-2018-03-15/) Роструд на прошлой неделе, зарегистрировано 13 тысяч человек, сообщил журналистам Министр труда Максим Топилин в рамках расширенной коллегии Минтруда по итогам 2017 года.

«Около 13 тысяч клиентов зарегистрированы в этой сети (Skillsnet. — RNS). Но это только несколько дней и мы исходим из того, что нам нужно сесть вместе с операторами на этом рынке и посмотреть, чем мы можем наполнить систему для стажировок, для студентов, для тех, кто хочет куда-то переехать», сказал Топилин.

Новая социальная сеть — это «нормальный институт», который позволит внедрять технологию цифровизации, считает министр.