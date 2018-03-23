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Мегафон щедро добавит трафика в свои тарифы
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Мегафон щедро добавит трафика в свои тарифы 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Мегафон щедро добавит трафика в свои тарифыПосле отмены безлимитных пакетов мобильного трафика, операторы всячески стараются перетянуть потребительское одеяло на свою сторону.
С очередным акционным предложением выступил «Мегафон», предложив пользователям двукратное увеличение трафика за те же деньги.
Начиная со второго апреля, все абоненты, обслуживающиеся по тарифу «Включайся! Премиум», получат в два раза больше гигабайт. Доплачивать за это не нужно.
Более того, под программу попадают как действующие пользователи, так и те, кто лишь планирует воспользоваться услугами оператора.
Пользователи из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Астраханской областей, Республик Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия получат по 30 ГБ трафика. Жители Волгоградской области — 25 ГБ.
Любопытно, что москвичей и проживающих в Московской области пользователей, акция не касается. За 3 000 рублей Мегафон по-прежнему предлагает 20 ГБ трафика на сервисы и безлими на мессенджеры, музыку, социальные сети и видео.
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