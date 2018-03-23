Мегафон щедро добавит трафика в свои тарифы

Мегафон щедро добавит трафика в свои тарифыПосле отмены безлимитных пакетов мобильного трафика, операторы всячески стараются перетянуть потребительское одеяло на свою сторону.

С очередным акционным предложением выступил «Мегафон» , предложив пользователям двукратное увеличение трафика за те же деньги.

Начиная со второго апреля, все абоненты, обслуживающиеся по тарифу «Включайся! Премиум», получат в два раза больше гигабайт. Доплачивать за это не нужно.

Более того, под программу попадают как действующие пользователи, так и те, кто лишь планирует воспользоваться услугами оператора.