Анонсировано исправление для «чрезвычайно опасной» уязвимости в Drupal

Создатели системы управления контентом Drupal уведомили разработчиков о выходе 28 марта 2018 года исправления для опасной уязвимости в ядре Drupal 7 и 8.

"28 марта 2018 года с 18:00 до 19:00 будет выпущена версия безопасности Drupal 7. x, 8.3. x, 8.4. x и 8.5. x […] Команда безопасности Drupal настоятельно рекомендует зарезервировать время для установки основных обновлений, поскольку эксплоиты могут быть разработаны в течение нескольких часов или дней", — следует из рекомендации.

В сообщении ничего не сказано о самой уязвимости, однако команда Drupal описывает ее как «чрезвычайно опасную».

Drupal представляет собой систему управления контентом (CMS), с которой работают более 1 млн web-сайтов. Система пользуется популярностью у компаний, специализирующихся на электронной коммерции. CMS — второй по популярности инструмент для управления сайтами после WordPress.

Согласно рекомендации, несмотря на прекращение поддержки Drupal 8.3. x и 8.4. x, обновления для них все равно выйдут, «учитывая потенциальную серьезность данной проблемы».

Команда безопасности Drupal настоятельно рекомендует разработчикам обновиться до версии 8.5. x, когда соответствующее обновление будет доступно.