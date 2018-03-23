Минкомсвязи заявило о претензиях к Facebook и WhatsApp

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о том, что у ведомства появилось много вопросов по исполнению требований российского законодательства к Facebook и WhatsApp. Об этом сообщило РИА «Новости».

Никифоров призвал «устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram» и больше обращать внимание на проблемы с другими сервисами.

Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, Whatsapp, к другим мессенджерам

— Николай Никифоров.

В частности, министр отметил, что есть претензии к Facebook и WhatsApp по соблюдению законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействию с правоохранительными органами