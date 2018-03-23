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Минкомсвязи заявило о претензиях к Facebook и WhatsApp
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Минкомсвязи заявило о претензиях к Facebook и WhatsApp 

360tv.ru 1 час назад
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о том, что у ведомства появилось много вопросов по исполнению требований российского законодательства к Facebook и WhatsApp. Об этом сообщило РИА «Новости».
Никифоров призвал «устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram» и больше обращать внимание на проблемы с другими сервисами.
Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, Whatsapp, к другим мессенджерам
— Николай Никифоров.
В частности, министр отметил, что есть претензии к Facebook и WhatsApp по соблюдению законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействию с правоохранительными органами.
20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ и обязал мессенджер предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений. Роскомнадзор дал компании Дурова 15 дней на выполнение предписания. По истечение этого срока ведомство в праве будет обратиться в суд для блокировки доступа к сервису. Павел Дуров, в свою очередь, заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, а угрозы блокировать мессенджер «не принесут плодов».
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