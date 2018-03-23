Глава Минкомсвязи: Вопросов к Facebook и WhatsApp больше, чем к Telegram 

Вопросов к Facebook и WhatsApp по исполнению требований законодательства больше, чем к Telegram. Об этом агентству ТАСС заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров:
"Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Мне кажется, что мы все время из контекста выдергиваем именно историю, связанную с Telegram. Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, компании Facebook, WhatsApp, к другим мессенджерам — соблюдения российского законодательства, статуса организации распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках системы оперативно— розыскных мероприятий. Там они гораздо более стоят в остром ключе".
Ранее Роскомнадзор потребовал от руководства Telegram в течение 15 дней предоставить органам безопасности доступ к сообщениям пользователей. В ответ создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании. Эту тему сейчас активно обсуждают пользователи в соцсетях, пишет новостной агрегатор СМИ2.