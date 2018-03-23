«Яндекс. Такси» начал тестировать авторизацию водителей по лицу и голосу

Сервис «Яндекс. Такси» начал тесты по авторизации водителей автомобилей такси по лицу и голосу, сообщила компания.

«Сейчас «Яндекс. Такси» разрабатывает новую, более удобную и надежную систему авторизации. В ней подтверждением личности будут служить индивидуальные характеристики водителя: черты лица и голос», — говорится в сообщении.

Водителю потребуется выполнить два действия: сфотографироваться на встроенную камеру смартфона или планшета и зачитать вслух небольшой текст. Вся процедура входа займет не больше минуты. Первые испытания показали точность распознавания свыше 90%. Компания в настоящее время продолжат тестировать систему вместе с водителями.

В основе новой системы лежат технологии компьютерного зрения и распознавания речи, созданные в «Яндексе»

В настоящее время водители сервиса проходят авторизации через приложение «Таксометр». При запуске приложения водитель указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в сообщении.