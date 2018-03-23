Ещё
«Яндекс. Такси» начал тестировать авторизацию водителей по лицу и голосу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс. Такси» начал тестировать авторизацию водителей по лицу и голосу 

Rambler News Service 39 минут назад
Сервис «Яндекс. Такси» начал тесты по авторизации водителей автомобилей такси по лицу и голосу, сообщила компания.
«Сейчас «Яндекс. Такси» разрабатывает новую, более удобную и надежную систему авторизации. В ней подтверждением личности будут служить индивидуальные характеристики водителя: черты лица и голос», — говорится в сообщении.
Водителю потребуется выполнить два действия: сфотографироваться на встроенную камеру смартфона или планшета и зачитать вслух небольшой текст. Вся процедура входа займет не больше минуты. Первые испытания показали точность распознавания свыше 90%. Компания в настоящее время продолжат тестировать систему вместе с водителями.
В основе новой системы лежат технологии компьютерного зрения и распознавания речи, созданные в «Яндексе».
В настоящее время водители сервиса проходят авторизации через приложение «Таксометр». При запуске приложения водитель указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей дешифровки Google запретит рекламу криптовалют и ICO Юрист Telegram: оснований для блокировки мессенджера в России нет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением427
Путин обратился к нации164
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды45
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение