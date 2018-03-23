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«Яндекс. Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу
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«Яндекс. Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
«Сейчас «Яндекс. Такси» разрабатывает новую, более удобную и надежную систему авторизации. В ней подтверждением личности будут служить индивидуальные характеристики водителя: черты лица и голос. Главное достоинство такого ключа — в том, что он всегда с тобой: его нельзя подделать, забыть дома или потерять», — говорится в сообщении.
Уточняется, что водители «Яндекс. Такси» используют мобильное приложение «Таксометр», с помощью которого они работают с сервисом. Через «Таксометр» они принимают заказы и строят маршруты; там же ведется учет заработанных денег. Кроме того, в «Таксометре» хранятся личные данные водителей. В настоящее время при запуске «Таксометра» водитель проходит авторизацию: указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в SMS. Как подчеркивается, эта процедура нужна для защиты данных.
«В основе новой системы лежат технологии компьютерного зрения и распознавания речи, созданные в «Яндексе». Чтобы система научилась верно узнавать того или иного человека, ей нужны образцы: записи голоса и фотографии. По ним она составляет эталон, который содержит набор уникальных идентификаторов. Каждый раз, когда пользователь пытается войти в приложение, система сверяет предоставленные им данные с эталоном — и если проверка прошла успешно, разрешает вход. Со временем голос и внешность меняются, поэтому эталон постоянно обновляется», — поясняется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что первые испытания показали точность распознавания свыше 90%.
«Сейчас мы продолжаем тестировать систему вместе с водителями. Наша задача — обучить модель узнавать человека в любой ситуации: даже если он сфотографировался в потемках на плохую камеру, охрип или, скажем, отрастил усы. Когда испытания будут закончены и мы убедимся, что все работает как надо, систему начнут внедрять в «Таксометр». Это позволит лучше защитить личные данные водителей, а пользователи «Яндекс. Такси» получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно человек, указанный в деталях заказа», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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