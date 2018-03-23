Ещё
Майнеры криптовалюты переключились на облачные сервисы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майнеры криптовалюты переключились на облачные сервисы 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи безопасности из различных компаний опубликовали несколько отчетов об атаках вредоносного ПО для майнинга криптовалют на системы Docker и Kubernetes, на которых основаны многие современные облачные сервисы.
Данные инструменты помогают разработчикам развертывать контейнеризированные и виртуализированные приложения или даже целые серверные настройки, когда инфраструктура компании нуждается в большей вычислительной мощности для обработки трафика или дополнительных задач.
Таким образом, если хакеру удается получить доступ к этим системам, он получает не только доступ к данным компании, но и к значительным вычислительным ресурсам.
Согласно ряду отчетов, подавляющее большинство недавних взломов облачной инфраструктуры сосредоточено на использовании ее вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Первые подобные атаки на Kubernets и Docker были обнаружены в начале текущего года исследователями из компании Sysdig. Эксперты проанализировали атаки на серверы-приманки, в ходе которых злоумышленники взломали Kubernetes и попытались установить манер криптовалюты Monero. О подобном инциденте позже сообщили эксперты из Aqua Security. Исследователи зафиксировали атаки на одиночные экземпляры Docker, в ходе которых хакеры также пытались добывать Monero. Ранее эксперты по безопасности из компании RedLock также обнаружили скомпрометированный кластер Kubernetes, принадлежащий Tesla, который использовался для добычи Monero.
В большинстве случаев атаки происходят из-за того, что администраторы используют простые пароли, позволяя злоумышленникам проникнуть в системы. Однако это не всегда так. Как следует из отчета старшего инженера по безопасности компании Handy HQ Александра Урчиоли (Alexander Urcioli), некоторые из этих атак становятся возможны из-за сложной конфигурации Kubernetes. В частности, исследователь выявил конфигурацию Kubernetes, позволяющую неавторизованному пользователю отправлять команды API на кублеты Kubernetes. Если такой кублет подключен к интернету, злоумышленники могут с легкостью инфицировать майнерами целый кластер.
Kubernetes — открытое программное обеспечение для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Оригинальная версия была разработана компанией Google.
Docker — программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы.
SecurityLab.ru: последние новости
Positive Technologies: веб-приложения банков наиболее уязвимы В новой сборке Windows 10 браузером по умолчанию стал Edge Сервис Coverity Scan использовался для майнинга криптовалюты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением426
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды40
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова60
Путин обратился к нации127
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение