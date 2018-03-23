«Яндекс. Такси» показал авторизацию водителей по лицу и голосу

«Главным достоинством» новой технологии в компании называют невозможность подделать ключ авторизации, забыть дома или потерять.

Авторизацию водителей по лицу и голосу в «Яндекс. Такси» называют «более удобной и надёжной систему», чем нынешнюю процедуру авторизации через мобильное приложение «Таксометр», при запуске которого водитель должен указать свой номер телефона и ввести одноразовый пароль, полученный в смс.

С помощью «Таксометра» водители принимают заказы и строят маршруты, а также ведут учет заработанных средств. Приложение также хранят личные данные водителей, уточняют в «Яндекс. Такси».

«Чтобы войти в «Таксометр», водителю потребуется выполнить два несложных действия: сфотографироваться на встроенную камеру смартфона или планшета — проще говоря, сделать селфи — и зачитать вслух небольшой текст, который приложение покажет на экране. У каждого из нас уникальные черты лица и свой тембр голоса, так что этих данных достаточно, чтобы достоверно распознать человека. Вся процедура входа займёт не больше минуты», — рассказали в «Яндекс. Такси».

В основе новой системы — созданные в «Яндексе» технологии компьютерного зрения и распознавания речи. Чтобы система научилась верно узнавать человека, ей нужны образцы голоса и фотографии, по которым она составляет эталон, содержащий набор уникальных идентификаторов. Когда пользователь входит в приложение, система сверяет предоставленные им данные с эталоном Со временем голос и внешность меняются, поэтому эталон постоянно обновляется.

Первые испытания показали точность распознавания свыше 90%, подчеркнули в компании.