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В Минкомсвязи рассказали о претензиях к WhatsApp и Facebook
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В Минкомсвязи рассказали о претензиях к WhatsApp и Facebook 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров рассказал, что вопросов к социальной сети Facebook и мессенджеру Whatsapp больше, чем к мессенджеру Telegram, передает "Интерфакс".
"Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам. Там вопросов гораздо больше", — сказал Никифоров.
По его словам, вопросы касаются статуса организатора распространителя информации, взаимодействия с правоохранительными органами в процессе оперативных мероприятий. Никофоров отметил, что все мессенджеры и социальные сети должны контролироваться с точки зрения противоправных действий по единой оценке.
В России мессенджер Telegram, принадлежащий Павлу Дурову, судится с ФСБ из-за ключей шифрования. В октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей.
20 марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Мессенджер оспаривал в суде приказ ФСБ. Роскомнадзор обязал Telegram предоставить ФСБ необходимые данные в течение 15 дней, иначе Telegram заблокируют. Компания обжаловала решение российского суда в ЕСПЧ.
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