В Минкомсвязи рассказали о претензиях к WhatsApp и Facebook

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров рассказал, что вопросов к социальной сети Facebook и мессенджеру Whatsapp больше, чем к мессенджеру Telegram, передает "Интерфакс"

"Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам. Там вопросов гораздо больше", — сказал Никифоров.

По его словам, вопросы касаются статуса организатора распространителя информации, взаимодействия с правоохранительными органами в процессе оперативных мероприятий. Никофоров отметил, что все мессенджеры и социальные сети должны контролироваться с точки зрения противоправных действий по единой оценке.

В России мессенджер Telegram, принадлежащий Павлу Дурову , судится с ФСБ из-за ключей шифрования. В октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей.