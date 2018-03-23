Преимуществами личного кабинета пользуются более 170 тысяч оренбуржцев

За прошедший год количество зарегистрированных в сервисе пользователей возросло практически вдвое.

Личный кабинет позволяет клиентам круглосуточно управлять подключенными услугами: телефонией, интернетом, интерактивным телевидением и мобильной связью. С помощью сервиса можно узнать информацию о балансе, оплатить услуги связи и настроить автоплатеж, сменить тарифный план и заказать подключение новых услуг. Зарегистрированным в личном кабинете пользователям доступна оплата услуг других абонентов «Ростелекома», например, иногородних родственников. Для этого необходимо присоединить их лицевые счета к своей учетной записи. Возможностями личного кабинета могут воспользоваться и потенциальные абоненты компании, подав заявление на подключение услуг.

Абоненты компании могут зарегистрироваться в программе «Бонус» и получать баллы за пользование услугами связи и их своевременную оплату, заполнение анкеты в личном кабинете, участие в опросах «Ростелекома» и другое. Бонусные баллы можно потратить на скидки при оплате услуг связи, дополнительные пакеты телеканалов и фильмы, антивирусную защиту компьютера и подарки от партнеров.

«Личный кабинет — надежный персональный офис для всех клиентов «Ростелекома». Сегодня это удобное приложение для гаджета и сервис для компьютера, позволяющие за несколько минут решить практически любой вопрос, связанный с услугами компании. Ежедневно десятки и сотни оренбуржцев пополняют ряды активных пользователей личного кабинета и получают возможность получать бонусные вознаграждения», — прокомментировал Александр Пыжов, директор Оренбургского филиала компании «Ростелеком»