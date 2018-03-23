Telegram научился искать стикеры и отправлять фото пачками

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии мобильного приложения. Крупный апдейт Telegram 4.8 для iOS и 4.8.5 для Android приносит довольно много новых возможностей.

Так, мобильное приложение теперь облегчает процесс поиска новых стикеров. Когда пользователь набирает какой-нибудь эмодзи, приложение предложит варианты стикеров из популярных пакетов, уже установленные подходящие стикеры будут отображаться первыми. Также в панели стикеров теперь появилась панель для поиска, где можно набрать ключевое слово и увидеть уже установленные подходящие пакеты и предложения новых.

Ещё одно новшество — возможность оправки сразу нескольких фото или видео, одного за другим. Для этого появилась специальная кнопка +.

В Telegram для iOS предусмотрены дополнительные нововведения, которые уже были доступны пользователям Android в более ранних релизах. Так, появился ночной режим автоматически запускающийся к ночи или в условиях плохого освещения, а также возможность авторизоваться на сайтах с помощью аккаунта Telegram, форматирование текста в заголовках, персональные сообщения в публичных чатах.