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Telegram научился искать стикеры и отправлять фото пачками
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Telegram научился искать стикеры и отправлять фото пачками 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии мобильного приложения. Крупный апдейт Telegram 4.8 для iOS и 4.8.5 для Android приносит довольно много новых возможностей.
Так, мобильное приложение теперь облегчает процесс поиска новых стикеров. Когда пользователь набирает какой-нибудь эмодзи, приложение предложит варианты стикеров из популярных пакетов, уже установленные подходящие стикеры будут отображаться первыми. Также в панели стикеров теперь появилась панель для поиска, где можно набрать ключевое слово и увидеть уже установленные подходящие пакеты и предложения новых.
Ещё одно новшество — возможность оправки сразу нескольких фото или видео, одного за другим. Для этого появилась специальная кнопка +.
В Telegram для iOS предусмотрены дополнительные нововведения, которые уже были доступны пользователям Android в более ранних релизах. Так, появился ночной режим автоматически запускающийся к ночи или в условиях плохого освещения, а также возможность авторизоваться на сайтах с помощью аккаунта Telegram, форматирование текста в заголовках, персональные сообщения в публичных чатах.
Мессенджер Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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