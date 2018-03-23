Департамент труда и социальной поддержки населения предупреждает о новом способе мошенничества через Интернет

Неизвестными лицами по электронной почте проводится рассылка информации о возможности получения гражданами выплат из внебюджетных фондов, начисленных несуществующим департаментом социального обеспечения. Предлагается заполнить анкету с указанием персональных данных. В теле письма также содержится ссылка на сайт для проверки возможности выплат.

Как сообщают в департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, рассылка вводит в заблуждение граждан и, возможно, имеет целью проникновение в компьютеры пользователей и незаконный сбор персональных данных.