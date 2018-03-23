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Департамент труда и социальной поддержки населения предупреждает о новом способе мошенничества через Интернет
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Департамент труда и социальной поддержки населения предупреждает о новом способе мошенничества через Интернет 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Неизвестными лицами по электронной почте проводится рассылка информации о возможности получения гражданами выплат из внебюджетных фондов, начисленных несуществующим департаментом социального обеспечения. Предлагается заполнить анкету с указанием персональных данных. В теле письма также содержится ссылка на сайт для проверки возможности выплат.
Как сообщают в департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, рассылка вводит в заблуждение граждан и, возможно, имеет целью проникновение в компьютеры пользователей и незаконный сбор персональных данных.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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