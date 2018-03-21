В Сети появились первые «живые» снимки будущего смартфона Motorola Moto E5 Plus

Около месяца тому назад в Сети были замечены первые, и на данный момент единственные, рендеры смартфона Moto E5 Plus от Motorola. Однако теперь у нас появилась возможность рассмотреть будущую новинку на «живых» фотографиях. И хотя качество снимков оставляет желать лучшего, и демонстрируют примерно то, что мы видели ранее, такие обновленные данные полезны с той точки зрения, что мы понимаем, что аппарат уже практически готов к старту.

Если суммировать имеющуюся информацию о предстоящем смартфоне, то стоит сказать, что он получил в свое распоряжение 5,8-дюймовый дисплей формата 18:9 с разрешением 720 х 1440 пикселей. Здесь производитель обошелся без популярной в этом сезоне выемки в верхней части экрана. Сканер отпечатка пальцев расположен на тыльной стороне и украшен логотипом Motorola. Отметим также, что для придания более дорогого вида Moto E5 Plus тыльная сторона имеет глянцевую отделку задней панели. Также с тыльной стороны можно заметить две камеры, заключенные в круглый ободок, однако некоторые специалисты уверены, что камера в данном случае одна, а второй «глазок» занимает модуль лазерного автофокуса. Имеются слухи, что Moto E5 Plus получит двойную фронтальную камеру, однако эти данные пока что не подтверждены. Как видим, физические клавиши управления в устройстве отсутствуют.

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