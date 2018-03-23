Ещё
Яндекс запустил платформу для автоматизированной закупки медийной рекламы на сайтах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яндекс запустил платформу для автоматизированной закупки медийной рекламы на сайтах 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
С ее помощью рекламные агентства смогут запускать кампании на нужных им площадках в Яндекс. Директе (через нее размещают рекламу на страницах результатов поиска Яндекса и на сайтах Рекламной сети). Открытое бета-тестирование платформы начнется во втором квартале 2018 года, но доступ к ней можно получить по заявке.
Новая платформа позволяет размещать рекламу на сайтах, которые используют сервис ADFOX. Владельцы этих сайтов смогут разгрузить своих сотрудников — им не нужно будет вручную размещать баннеры партнёров. Материалы будут попадать на сайт из Яндекс. Директа, причём уже проверенные Яндексом. Сотрудник просто формирует в привычном интерфейсе ADFOX предложение для рекламных агентств, которые видят его в интерфейсе Директа. Владелец сайта сможет выбрать, будет ли агентство конкурировать за каждый показ с рекламодателями из внешних сетей или получит приоритет над ними.
Когда рекламное агентство работает с каждым сайтом отдельно, бывает сложно сопоставить результаты размещения. На рынке нет единого представления о том, что считать показом. Например, одни сайты засчитывают показ, если человек видел половину баннера, а другие — если хотя бы фрагмент. Кроме того, у каждой площадки свои таргетинги и настройки. В «Частных сделках» настраивается и оценивается эффективность рекламы с помощью одних и тех же инструментов Яндекс. Директа.
«С начала марта любое рекламное агентство может размещать медийную рекламу в Директе. С помощью гибкой системы таргетирования можно добраться до нужной аудитории — не думая о том, на какой площадке состоится контакт. Но для имиджевых целей бывает важно разместить рекламу на конкретном сайте, даже в определённом месте. Мы сделали так, чтобы рекламные агентства смогли решить обе эти задачи в одном интерфейсе», — говорит коммерческий директор Яндекса Леонид Савков.
Sostav.ru: последние новости
Выручка пабликов в «ВКонтакте» выросла в два раза Ежемесячная аудитория Telegram превысила 200 млн пользователей Объем агрессивной рекламы в рунете сократился на 40% после ее блокировки в Яндекс.Браузере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением426
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды40
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова60
Путин обратился к нации127
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение