Донским депутатам купили планшеты Apple

На портале госзакупок определился подрядчик, который обеспечит депутатов Законодательного собрания Ростовской области планшетами Apple . При этом в ходе торгов удалось сэкономить почти 20% стоимости: первоначальная цена составляла почти 4 млн руб, в итоге победитель, компания «ТД Астра», предложила осуществить поставку за 3,2 млн руб.

Согласно документам закупки, гаджеты закупаются для государственных нужд. Они должны иметь 10,5-дюймовый экран и не менее шести ядер 64-битного процессора, как минимум 4 Гб оперативной памяти, чехол с искусственной кожей. Используемая операционная система должна быть iOS.

При этом, по данным издания 161.ру , планшеты не будут иметь доступ к мобильному интернету. Планшет должен стать рабочим инструментом для эффективной работы. Более того, до конца года в Законодательном собрании Ростовской области планируют отказаться от бумажного документооборота. Эти меры позволят ежегодно экономить до 700 тыс. руб.

К настоящему моменту контракт с заказчиком еще не подписан. Планируется, что это будет сделано в ближайшие 15 дней.