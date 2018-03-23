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Донским депутатам купили планшеты Apple
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Донским депутатам купили планшеты Apple 

Деловое сообщество 2 часа назад
На портале госзакупок определился подрядчик, который обеспечит депутатов Законодательного собрания Ростовской области планшетами Apple. При этом в ходе торгов удалось сэкономить почти 20% стоимости: первоначальная цена составляла почти 4 млн руб, в итоге победитель, компания «ТД Астра», предложила осуществить поставку за 3,2 млн руб.
Согласно документам закупки, гаджеты закупаются для государственных нужд. Они должны иметь 10,5-дюймовый экран и не менее шести ядер 64-битного процессора, как минимум 4 Гб оперативной памяти, чехол с искусственной кожей. Используемая операционная система должна быть iOS.
При этом, по данным издания 161.ру, планшеты не будут иметь доступ к мобильному интернету. Планшет должен стать рабочим инструментом для эффективной работы. Более того, до конца года в Законодательном собрании Ростовской области планируют отказаться от бумажного документооборота. Эти меры позволят ежегодно экономить до 700 тыс. руб.
К настоящему моменту контракт с заказчиком еще не подписан. Планируется, что это будет сделано в ближайшие 15 дней.
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