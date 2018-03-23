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В плюсе с «Ростелекомом» уже 2,1 тысяч компаний Центра России
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В плюсе с «Ростелекомом» уже 2,1 тысяч компаний Центра России 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Более2 тыс. компаний Центрального федерального округавыбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома. Предложение, рассчитанное на сегмент малого и среднего бизнеса, включаетдоступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов: „Управляемый Wi-Fi“, „Интерактивное телевидение для бизнеса“, »Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «СМС Реклама». Основное преимущество решения «Будь в плюсе»— возможность выбора только необходимых сервисов одним пакетом с оплатой по единому счёту. Это позволяет компании экономить средства и время.
Кроме того, «Ростелеком» поддерживает электронный документооборот, что даёт возможностьоперативноподписывать и обмениваться юридически значимыми документами, быстро проводить расчеты.
Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом: «Для каждого сегмента мы готовим предложения, оптимизированные по цене и качеству. Например, самые востребованные услуги среди малого и среднего бизнеса были собраны в пакет „Будь в плюсе“. И всего за пять месяцев им воспользовались более двух тысяч компаний в ЦФО. Это очень показательно: один из самыхсложных клиентских сегментов проголосовал рублём за „Ростелеком“. Клиенты экономят время и деньги, получая сервис самого высокого уровня».
Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления наприветственной странице.
«Интерактивное телевидение для бизнеса»— это современное цифровое ТВ с возможностью паузы, записи, заказа фильмов и других сервисов. С помощью интерактивного телевидения от «Ростелекома»можно организовать досуг клиентов гостиниц, кафе и салонов красоты. «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»— один из передовых сервисов удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально-распределенные камеры в одну систему и позволяет управлять видеоархивом. Это обеспечивает высокие стандарты безопасности при минимальных затратах со стороны клиента. При этом для создания системы клиенту не потребуется приобретать оборудование — IP-камеры и место для архива в «облаке» предоставит «Ростелеком». Сервис поможет контролировать работу сотрудников, расследовать инциденты, анализировать клиентский трафик и многое другое.
«Виртуальная АТС»поможет организовать многоканальный телефонный номер по всей России. Возможности «умной» телефонии заключаются в распределении входящих вызовов, переадресации звонков на свободных менеджеров, записи разговоров с клиентом и многое другое. Услуга «СМС Реклама» позволяет самостоятельно организовать информационную рассылку SMSчерез удобныйWEB-интерфейс (sms.rt.ru). Тонкая настройка параметров SMS-рассылок обеспечивает контакт с потенциальным потребителем, который обходится в разы дешевле использования других рекламных инструментов.
Ознакомиться с наполнением пакета «Будь в плюсе» и получить другую информацию об услугах компании для корпоративных клиентов можно на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-72-79.
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