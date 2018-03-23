Власти Югры создают корпоративный портал «для своих»

Как говорится в документе, корпоративный портал призван обеспечивать «возможность защищенного информационного взаимодействия органов государственной власти автономного округа». Кроме того, система должна иметь функции «передачи мгновенных сообщений и организации сеансов видеоконференцсвязи (мессенджер)». Там же подчеркивается, что цель создания портала — «повышение уровня эффективности информационного взаимодействия» его пользователей при реализации полномочий органов власти.

Оператором портала выступит Югорский НИИ информационных технологий, финансирование поступит из профильных программ департамента информационных технологий. Отметим, доступ к порталу будет предоставляться сотрудникам как органов власти региона, так и подведомственных им учреждений.