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Власти Югры создают корпоративный портал «для своих»
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Власти Югры создают корпоративный портал «для своих» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как говорится в документе, корпоративный портал призван обеспечивать «возможность защищенного информационного взаимодействия органов государственной власти автономного округа». Кроме того, система должна иметь функции «передачи мгновенных сообщений и организации сеансов видеоконференцсвязи (мессенджер)». Там же подчеркивается, что цель создания портала — «повышение уровня эффективности информационного взаимодействия» его пользователей при реализации полномочий органов власти.
Оператором портала выступит Югорский НИИ информационных технологий, финансирование поступит из профильных программ департамента информационных технологий. Отметим, доступ к порталу будет предоставляться сотрудникам как органов власти региона, так и подведомственных им учреждений.
Регламент работы портала должен быть представлен правительству Югры до 10 апреля.
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