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Выручка пабликов в «ВКонтакте» выросла в два раза
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Выручка пабликов в «ВКонтакте» выросла в два раза 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В декабре 2017 года сообщества «ВКонтакте» заработали на рекламе более 250 млн руб., что более чем в два раза превышает уровень 2016 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Всего в соцсети монетизируется более 10 тыс. сообществ, размер выплат определяется охватом постов. Каждый из 30 наиболее популярных пабликов заработал в среднем 6 млн руб. за весь 2017 год и чуть меньше 3 млн руб. — за 2016-й. При этом на 100 крупнейших сообществ приходится менее 20% выручки.
Введя в конце 2017 года новые сервисы для размещения рекламы, социальная сеть фактически взяла монетизацию на себя. Треть выручки приходится на рекламную сеть, запущенную несколько месяцев назад, другие две трети на «Маркет-платформу» — систему для быстрой публикации рекламы в сообществах.
В рамках рекламной сети вся реклама публикуется автоматически: система учитывает тематику группы и подбирает релевантные для пользователя и сообщества объявления, так что разные пользователи видят разную рекламу. В «Маркет-платформе» же рекламодатель должен произвести ряд действий и выбрать ряд параметров: отправить рекламную запись на модерацию, указать бюджет и период размещения, изучить список подобранных платформой сообществ и подтвердить размещение.
Эксперты отмечают, что если раньше паблики были предоставлены сами себе, создавали контент, привлекали аудиторию и думали о монетизации, то теперь администрация «ВКонтакте» создает условия, которые помогают разделить ответственность: за пабликами остается создание контента и привлечение аудитории, а монетизация переходит к самой платформе.
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