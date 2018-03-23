Власти разберутся с резким подорожанием регистрации имен сайтов

Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения законодательства в резком увеличении стоимости регистрации имен сайтов, их ежегодном продлении и поддержке в национальных доменах.RU и. РФ

В 2017 году по решению совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (КЦ) впервые за восемь лет почти в два раза была повышена стоимость услуг по обеспечению доступа к реестру доменных имен верхнего уровня.RU и.РФ — с 70 до 120 рублей за каждую успешную операцию (без учета НДС). Аккредитованные российские регистраторы доменных имен второго уровня в этих зонах направили жалобы в ФАС России на необоснованное завышение цены услуги.

В антимонопольном ведомстве согласились с тем, что действия КЦ «могут негативным образом влиять, как на конкуренцию среди самих регистраторов, так и служить следствием повышения цены для конечного потребителя». В отношении КЦ, а также АО «Технический Центр Интернет» (ТЦИ — отвечает за бесперебойную работу системы и оказывает услуги регистраторам) было возбуждено дело по п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

Из открытых источников известно, что по итогам 2015 года выручка ТЦИ составила 450 млн руб., КЦ — 140 млн руб. (формируется за счет платежей по регистрации и ежегодном продлении срока регистрации доменов второго уровня). На начало 2018 года в зоне.RU насчитывается свыше 5,2 млн доменов, в зоне.РФ — около 850 000. Регистрация имен в этих зонах осуществляется через 46 аккредитованных регистраторов.