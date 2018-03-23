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Apple вспомнила про Apple Pay и сняла рекламу
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Apple вспомнила про Apple Pay и сняла рекламу 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple вспомнила про Apple Pay и сняла рекламуМаркетологи Apple продолжают посвящать продуктам Apple все новые и новые видеоролики. Очередная реклама затронула функцию Face ID и платежную систему Apple Pay.
Сюжет рекламного ролика Fly Market банален. Парень приходит на городской рынок и выбирает понравившиеся вещи.
Как только его взгляд падает на тот или иной аксессуар он тут же облачается в него. Оплата происходит посредством биометрической аутентификации Face ID.
На сегодняшний день Face ID — действительно уникальный способ авторизации в мире платежных систем. При покупке пользователю достаточно лишь посмотреть на смартфон, как списание суммы будет тут же подтверждено.
Одним словом, все примерно так же как и в рекламе, но только без магии.
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