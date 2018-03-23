Секс-работники пожаловались на внезапное исчезновение порно

Секс-работники со всего мира пожаловались, что с их «Google Диска» исчезли файлы эротического содержания. Об этом сообщает портал Motherboard.

Вебкам-модели и секс-артисты, продающие фото и видео со своим участием, пожаловались, что больше не могут хранить на «Google Диске» подобный контент. Проблема стала очевидной, когда они не смогли предоставить доступ к файлам оплатившим услуги заказчикам.

В социальных сетях они рассказали, что контент для взрослых может исчезнуть из онлайн-хранилищ без какого-либо объяснения и предупреждения. «Удалите все с вашего диска и смените сервис», — предупреждает коллег одна из эротических моделей. Еще одна пострадавшая посоветовала иметь резервные копии материалов и предположила, что Google намеренно пытается вычистить свое пространство от работников секс-индустрии.

Представители Google напомнили изданию Motherboard о пользовательском соглашении, которое должны соблюдать все клиенты «Google Диска». Согласно правилам, порнографические изображения и видео запрещены к хранению.

Особенно строгое отношение у администрации сервиса к коммерческому порно, трафик к которому продают секс-работники. Система помечает провокационные названия файлов как опасные и блокирует их. Некоторые пользователи связывают проблемы с доступом к предстоящему принятию законопроекта SESTA-FOSTA, который затрудняет предоставление секс-услуг онлайн.